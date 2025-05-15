Экологическая акция по уборке мусора в лесу пройдет в Химках 24 мая

Жителей Химок приглашают принять участие в уборке территории от сухостоя, мусора и упавших за зиму веток. Сотрудники Комитета лесного хозяйства после субботника проведут на участке санитарную обработку.

Экологическую акцию «Чистый лес» в Химках проведут уже в третий раз. Активные жители, волонтеры, сотрудники администрации и Комитета лесного хозяйства Московской области, а также муниципальные депутаты поддерживают инициативу с 2023 года. Присоединиться к ним в этот раз также сможет каждый желающий.

Субботник проведут 24 мая по адресу: деревня Брехово, микрорайон Школьный (55.926861, 37.206036; 55.925810, 37.205370). Сбор участников в 9:30, а начало работ в 10:00. Весь необходимый инвентарь — лопаты, грабли, перчатки — участникам выдадут на месте.

Отметим, что в прошлом году жители Подмосковья очистили 28 площадок лесного фонда площадью более 60 гектаров в 26 городских округах Московской области.