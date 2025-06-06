Экологическая акция по уборке мусора прошла в Дмитровском округе

Мероприятием «Марафон зеленых дел» в муниципалитете отметили Всемирный день охраны окружающей среды. На уборку вышли «Волонтеры Подмосковья», активные жители и участники трудовой кампании «Лето добрых дел».

Добровольцы привели в порядок берег реки Березовец. Они очистили прибрежную зону от пластика, стекла и других отходов, собрав несколько мешков мусора.

К участникам акции также присоединились руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Надежда Прусова, глава Общественного совета при УМВД России по Дмитровскому округу Виктор Колосов и член партии «Единая Россия» Николай Миньков.

Организаторы мероприятия уверены, что забота об окружающей среде должна быть постоянной. «Марафон зеленых дел» является частью системной работы по экопросвещению и улучшению экологической обстановки в Подмосковье. Волонтеры проводят беседы с жителями о необходимости бережного отношения к природе.

«Когда люди видят, как преображается место после уборки, они сами начинают задумываться о своих привычках. Надеюсь, пример нашей молодежи вдохновит других», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.