Экологическая акция по уборке леса пройдет в Наро-Фоминске 28 сентября

Акция «Чистый лес» состоится в лесном массиве «Елочки» 28 сентября. На мероприятие соберутся экологические активисты и общественники региона, а также приглашаются все желающие помочь.

Участники субботника займутся расчисткой территории леса от валежника и мусора, удалением сухостоя и упавших деревьев. Мешки для мусора и перчатки выдадут активистам на месте сбора, у входа в парк «Елочки» в Наро-Фоминске. Акция начнется в 10:00 и будет проходить до 13:00.

Целью проекта «Чистый лес» является поддержание благоприятного состояния лесов Подмосковья. Мероприятие проходит при поддержке Московской областной думы и региональого комитета лесного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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