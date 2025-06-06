Экологическая акция по уборке берегов двух водоемов прошла в Можайском округе

Традиционное мероприятие «Вода России» проходит во всех уголках нашей страны. Можайский муниципальный округ, богатый водными ресурсами, регулярно поддерживает эту инициативу.
Участники экологической акции привели в порядок берега реки Протва вблизи деревни Заречье и пруда в поселке Центральной усадьбы совхоза Синичино. Активисты собрали несколько мешков бытовых отходов. В общей сложности было убрано около четырех кубических метров мусора. Активное участие в мероприятии приняли сотрудники администрации муниципалитета.
Инициатива проведения всероссийской акции «Вода России» принадлежит Министерству природы, а организатором выступает «Берег добрых дел». Целью мероприятия является не только уборка мусора, но и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны. Всего с 2014 года в рамках акции по всей России было очищено порядка 10 тысяч водоемов и собрано более 10 миллионов мешков мусора.
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