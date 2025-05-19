Экологическая акция по уборке берега реки Руть прошла в Можайском округе

Всероссийская экологическая акция «Вода России» состоялась в муниципалитете. Участники мероприятия навели порядок на берегах реки у деревни Шимоново.

В общей сложности активисты собрали около кубометра мусора. Активное участие в экологической акции приняли сотрудники администрации Можайского округа.

«Вода России» является одной из самых важных всероссийских экологических акций по очистке водоемов и прибрежных зон. Она проходит во всех уголках страны. Цель мероприятий — не только уборка мусора, но и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны.

Инициатива по организации акции «Вода России» принадлежит Министерству природы, а организатором выступает «Берег добрых дел». Можайский муниципальный округ, богатый водными ресурсами, традиционно поддерживает эту акцию.

За 11 лет проведения акции было очищено около 10 тысяч водоемов по всей России, а участники собрали более 10 миллионов мешков мусора.