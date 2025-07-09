Экологическая акция по уборке берега реки Гуслицы прошла в Егорьевске

Более 100 жителей муниципалитета присоединились к традиционной всероссийской акции «Вода России». Активисты вышли на субботник, чтобы очистить от мусора берег реки Гуслицы.
Каждый участник получил прочные мешки и рабочие перчатки. Зона уборки в парке «200 лет Егорьевску», была разделена на несколько секторов. Опытные добровольцы очищали от мусора самые заросшие участки у воды, где скапливается больше всего отходов. Другие облагораживали территорию вдоль пешеходных дорожек. Особое внимание уделяли местам массового отдыха горожан — именно там чаще всего остаются пластиковые стаканы, пищевая упаковка и другие бытовые отходы
«Экологические акции, акции по уборке территории — дело правильное. Мы должны любить и заботиться о месте, где живем. Когда кидается клич о проведении такой акции, не надо оставаться в стороне», — заявил депутат окружного совета Георгий Аксенов.
Мешки с мусором волонтеры аккуратно приготовили к последующему вывозу.
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