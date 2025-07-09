Экологическая акция по уборке берега реки Гуслицы прошла в Егорьевске

Каждый участник получил прочные мешки и рабочие перчатки. Зона уборки в парке «200 лет Егорьевску», была разделена на несколько секторов. Опытные добровольцы очищали от мусора самые заросшие участки у воды, где скапливается больше всего отходов. Другие облагораживали территорию вдоль пешеходных дорожек. Особое внимание уделяли местам массового отдыха горожан — именно там чаще всего остаются пластиковые стаканы, пищевая упаковка и другие бытовые отходы