Экологическая акция по сохранению лесов пройдет в Подмосковье 20 сентября

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет в Подмосковье 20 сентября. Она состоится в Пушкино и станет частью федерального проекта «Сохраним лес».

Присоединиться может любой желающий. Для этого нужно выбрать удобную площадку на сайте сохранимлесрф.рф и приехать в назначенное место. Всего в Подмосковье подготовили более 36 гектаров земли, где планируют посадить почти 18 тысяч сосен и елей. Центральной площадкой в этом году станет участок Московского учебно-опытного лесничества.

Добраться можно как на личном транспорте, так и на электричке: от Ярославского вокзала до станции «Зеленоградская». Оттуда участников акции отвезут бесплатные автобусы.

Сбор начнется в 10:00, а само мероприятие — в 11:00. На месте всем выдадут саженцы и инструменты. Организаторы советуют одеться по погоде и приходить вместе с друзьями и семьей. Это хорошая возможность провести время на свежем воздухе и внести свой вклад в будущее леса.