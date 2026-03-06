Экологическая акция по сдаче вторсырья пройдет в Одинцове 7 марта

Сразу два пункта, где каждый желающий сможет сдать вторсырье для дальнейшей переработки, откроются в Одинцове 7 марта. Первая точка будет работать с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Маковского, дом 2. Вторая площадка ждет гостей раньше — с 10:30 до 11:30 на Можайском шоссе, дом 8.

Организаторы особенно подчеркивают, что приходить можно с друзьями и семьями — это отличный способ показать детям и подросткам хороший пример ответственного отношения к природным ресурсам. Также на всех площадках будут дежурить опытные волонтеры, которые всегда готовы подсказать и помочь разобраться, как правильно сортировать отходы, какие материалы принимаются на переработку и что делать с каждым видом вторсырья.

Кроме того, активисты будут рады новым помощникам. Если вы давно хотели внести свой вклад в защиту экологии и найти единомышленников, присоединяйтесь к командам волонтеров на этих акциях.