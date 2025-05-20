Экологическая акция по сдаче вторсырья пройдет в Чехове 25 мая

В ближайшее воскресенье, 25 мая, волонтеры из «ЭкоЛогичного Чехова» проведут акцию по приему вторсырья. Горожане могут присоединиться к полезному делу.

Сдать в ходе мероприятия можно будет почти 50 видов перерабатываемых отходов: макулатуру, металл, пластиковые трубочки, картриджи от принтера, блистеры, одноразовые бритвенные станки, фильтры для воды и другие вещи. Перед сдачей необходимо будет подготовить отходы — они должны быть чистыми, сухими, без следов органики и жира.

Прием вторичного сырья состоится с 10:00 до 10:50 по адресу: город Чехов, улица 8 Марта, дом 1а. Для удобства всех гостей будет представлена схема расположения нужных контейнеров на воротах пункта. С полным перечнем принимаемых отходов и правилами сдачи можно ознакомиться в группе в социальных сетях волонтерского движения.