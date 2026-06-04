Экологическая акция по сдаче пластика прошла в Химках

2 июня в округе провели мероприятие, посвященное правильной утилизации пластиковых отходов. Участники собрали тару и передали ее в специализированный фандомат для последующей переработки.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, сотрудники отдела экологической безопасности управления жилищно-коммунального хозяйства, а также местные жители приняли участие в мероприятии.

«Сдача пластиковой тары во фандомат — это простой и доступный каждому способ внести вклад в чистоту нашего города. Мы хотим показать на своем примере, как важно правильно утилизировать трудно разлагаемые отходы», — поделился лидер Движения общественной поддержки округа Антон Блинов.

Его коллега Георгий Шишкин отметил, что такие акции демонстрируют жителям реальные возможности вторичного использования пластика и напоминают: забота об окружающей среде начинается с каждого из нас.

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