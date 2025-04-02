Экологическая акция по сдаче автошин продлится в Воскресенске до 11 мая

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области организовало экологическую акцию «Сдай шины на „Мегабак“». Каждый автовладелец с 1 апреля по 11 мая может принять в ней участие и обменять старые покрышки на новые.

Для этого необходимо привезти старые шины в пункт приема вторсырья «Мегабак» в Воскресенске по адресу: село Новлянское, дом № 82. Отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Во время сдачи необходимо сделать с покрышками оригинальное фото и опубликовать его в ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак. Жюри выберет самые креативные снимки, победителям вручат сертификаты на новые шины.

Отметим, что на свалке покрышки разлагаются до сотни лет, разрушая окружающую среду. Сжигать их тоже опасно: при этом в воздух выбрасываются ядовитые вещества. При переработке шины измельчают в резиновую крошку, ее используют для изготовления покрытий на игровых и спортивных площадках. Помимо этого, сырье добавляют в асфальтобетонные смеси для строительства дорог.