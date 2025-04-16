Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Солнечногорске

Учащиеся Поваровской школы победили в первом этапе акции «Разделять легко» по сбору вторсырья. Главным призом для них стали уникальные уроки экофизкультуры.

Уроки, разработанные специалистами «ЭкоСпорт» и группы «ЭкоЛайн», не имеют аналогов в России и направлены на формирование полезных экологических привычек у детей. Во время игры в баскетбол школьники разделяли отходы по двухпоточной системе.

«Уроки представляют собой соединение экологии и физкультуры. В этом симбиозе образования и физической нагрузки ребята узнают еще больше об отходах и их правильной сортировке», — рассказала специалист по связям с общественностью Комплекса по переработке отходов «Нева» Оксана Коверда.

Пилотная акция «Разделять легко» стартовала в Солнечногорске в этом году и продолжалась более месяца. В Поваровской школе были установлены синие контейнеры для сбора вторсырья. Более тысячи учеников разделили на команды. Они собирали бумагу, пластик, металл и «добрые крышечки».

«Мы разделяли мусор и относили по нужным контейнерам. Мне очень понравилось, хотелось, чтобы повторилось. Команды были очень дружные», — поделилась ученица София Гавриш.

В результате акции собрали и отправили на переработку на предприятия «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт» 7,6 кубометров «сухих» отходов.

Организаторами акции выступили комплекс по переработке отходов «Нева» и региональный оператор «ЭкоПромСервис».