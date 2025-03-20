Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Щелкове

Движение «Среда роста» объединяет активных жителей города, нацеленных на создание в Щелкове культурной городской среды. Во время акции волонтеры собрали25 кубометров отходов для вторичной переработки за два часа.

В мероприятии участвовали 25 активистов движения, а также неравнодушные жители округа. Они собирали и сортировали алюминиевые банки, металл, пластик, картон, а также другие фракции, крышки от бутылок и батарейки.

Подобные акции в муниципалитете планируют проводить каждое третье воскресенье месяца. В прошлый раз, на февральской акции было собрано 20 кубометров вторсырья.

Информацию о планируемых движением мероприятиях можно узнать в сообществе «Среды роста».