Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Подольске

Жители Подольска доказали, что забота об экологии начинается с малого, но при участии многих. Екатерининский сквер на один день превратился в главную экоплощадку города.

Главная цель акции — помощь природе, а также показать людям, что заниматься этим не только полезно, но и увлекательно. Поэтому приходили даже целыми семьями с детьми.

Подольчане принесли разные виды пластика, металл, в том числе алюминиевые банки, стеклотару, батарейки, крышечки, трубочки, стаканчики, бумагу и картон. Около сотни неравнодушных горожан собрали более 120 мешков отходов. После окончания сбора все тщательно упаковали в мешки и погрузили в крупногабаритную «Газель».

В планах у экоактивистов — помочь организовать установку «колокольчиков» для сбора стекла. «Такая практика уже есть в Истре. Колокольчик — это такой бак, куда собирается стеклотара, которая передается в переработку», — рассказала волонтер Валерия Сокольникова.

Собранное вторсырье отвезли в экоцентр «Сборка» для дальнейшей передачи на заводы для переработки.