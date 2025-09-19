Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Истре

В рамках экологической акции «Пластик — ценный ресурс» ученики и дошкольники подготовили 25 килограммов пластиковых крышек и 220 килограммов бумаги в начале сентября. В прошлом году дети собрали более 370 килограммов крышек и 1840 килограммов картона и макулатуры. Все отходы ребята отсортировали и отправили на переработку.

Желающие могут присоединиться к группе местных волонтеров. В телеграм-канале «РСО Истра» подробно расскажут о правилах сортировки, что нужно принести для акции, а также о видах отходов.

Недавно экоактивисты и учительница православной школы «Рождество» провели акцию по сбору электроники, пластика, бумаги и других видов мусора. Учащиеся первого класса собрали 17 тысяч крышек. Организаторы устраивают такие мероприятия два раза в год.