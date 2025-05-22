Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Солнечногорске 24 мая

Семейный праздник «Экодвор» пройдет во дворе дома № 1 на улице Молодежная в Солнечногорске. Мероприятие направлено на повышение экологической культуры жителей и популяризацию раздельного сбора отходов.

Гостей ждет насыщенная программа: игры, экологический квест, «ЭкоТеннис» от регионального оператора «ЭкоПромСервис», а также познавательные мастер-классы по уходу за домашними животными от благотворительного фонда «Велес». Для детей будет организована зона с красочным аквагримом. Начало в 11:00.

Центральным событием мероприятия станет акция по сбору вторсырья и дармарка, где можно обменяться полезными вещами. На переработку принимаются чистые и сухие отходы: твердый пластик, пластиковые пакеты и пленка, металл, батарейки, электроника, упаковка TetraPak, пластиковые карты, CD/DVD-диски и другая утилизируемая тара. Особое внимание уделят сбору пластиковых крышечек в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки».