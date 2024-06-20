Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Солнечногорске 23 июня

Жители Солнечногорска смогут сдать вторсырье на переработку на экологической акции «Экодвор». Мероприятие пройдет 23 июня вблизи дома № 7 в микрорайоне Локомотивный в поселке Поварово.

В рамках экологической акции пройдут различные игры, викторины, экологический квест с призами. Также гости мероприятия смогут обменяться книгами на «Дармарке» и познакомиться с выставкой вещей из вторсырья «ЭкоБыт».

Все желающие смогут сдать отходы на переработку — пластиковые бутылки, макулатуру, батарейки, пакеты, блистеры от таблеток и многое другое. Все предметы должны быть чистыми и сухими, иначе их не примут. Можно будет принести и пластиковые крышки от бутылок для фонда «Добрые крышечки».

«На протяжении пяти лет на территории нашего округа продолжаем проводить экологическую акцию „Экодвор“. Благодаря подобного рода мероприятиям солнечногорцы не только помогают в сборе вторсырья, но и учатся вести более экологичный образ жизни», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

«Экодвор» проходит при поддержке администрации муниципалитета, совета депутатов округа, молодежного центра «Подсолнух», муниципального молодежного парламента, местного «Движения Первых», регионального оператора «ЭкоПромСервис», благотворительного фонда помощи животным «Велес» и казачьего общества «Ермак».

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