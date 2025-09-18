Экологическая акция по сбору пластиковых крышек прошла во Фрязине

Сбор пластиковых крышек организовали члены фрязинского отделения «Единой Росси», «молодогвардейцы» и сторонники в рамках партийного проекта «Чистая страна». Весь собранный пластик активисты отправили на переработку.

Мероприятие стало не просто уборкой мусора, а осознанным вкладом в экономику замкнутого цикла и проявлением реальной заботы об окружающей среде.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Эвелина Звездова рассказала, что из старого пластика можно сделать новые вещи: скамейки, одежду, строительные материалы. Это доказывает, что ресурсы безграничны, если подходить к их использованию с умом.

Главный посыл экологической акции — «Делать полезные дела — просто!». Усилия одного человека, умноженные на тысячи, дают колоссальный эффект, считают активисты. «Наши города и природа станут значительно чище», — уверена Эвелина Звездова.

Сбор крышечек стал лишь звеном в целой цепи экологических инициатив фрязинских активистов. В рамках «Чистой страны» они регулярно проводят экологические марафоны, уроки экопросвещения в школах, акции помощи животным. Это системная работа, направленная не только на сиюминутный результат, но и на изменение сознания людей, особенно молодежи.