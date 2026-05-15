Экологическая акция по сбору пластиковых крышек прошла в Воскресенске

В Воскресенске в пятый раз прошла масштабная экологическая акция «Добрые крышечки», объединившая неравнодушных жителей, активистов и представителей бизнеса. За несколько часов волонтеры и участники собрали 800 килограммов пластиковых крышечек.

Организаторами мероприятия традиционно выступили молодежный центр «Олимпиец», активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск». Такой результат стал возможен благодаря активному участию множества образовательных учреждений и организаций города. Каждый из этих коллективов внес свой вклад в общий результат, продемонстрировав пример социальной ответственности и гражданской позиции.

Собранные крышечки оперативно доставили на комплекс по переработке отходов «Восток». Это последняя остановка перед отправкой в конечный пункт назначения, где крышечки превращаются в деньги, которые перечисляются в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Средства идут на покупку реабилитационного оборудования для детей, нуждающихся в поддержке.

Акция «Добрые крышечки» — это пример того, как экологическая ответственность может быть связана с благотворительностью. Каждый участник внес вклад не только в сохранение окружающей среды, но и в помощь детям.