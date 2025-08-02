Экологическая акция по сбору пластика прошла в Серпухове

Акция прошла у Дворца культуры «Россия» в рамках проекта «Экологические игры 2025». Мероприятие создано правительством Московской области для вовлечения горожан в процесс раздельного сбора и утилизации отходов.

Жители Серпухова смогли сдать пластик на переработку, тем самым внеся вклад в решение экологических проблем региона.

«Большая часть мусора, попадающего на свалку, на самом деле является ценным перерабатываемым сырьем. Главное — правильно его отсортировать. Проект использует специальные баки для различных видов пластика, что значительно облегчает дальнейшую переработку», — сказал Дмитрий, консультант по приему вторсырья.

В акции приняли участие 12 городов Подмосковья. В Серпухове уже сформировался круг постоянных участников, активно сдающих вторсырье.