Экологическая акция по сбору отходов для переработки прошла в Чехове

Более 30 местных жителей сдали старые вещи и отходы для переработки 8 июня на улице 8 Марта, дом № 1а. Организаторы отметили, что среди участников было много семей, что свидетельствует о растущем интересе населения к вопросам экологии.

Акции проходят на регулярной основе. Активисты принимают макулатуру, пластик, стекло, металл и другие виды вторсырья. Перед сдачей необходимо проверить, чтобы отходы были чистыми, сухими, без следов органики, жира и наклеек. Собранные материалы передают на переработку, чтобы улучшать экологическую обстановку в городе.

Организаторы также отмечают, что число жителей, сортирующих отходы, увеличивается. Важно помнить, что осознанное потребление и переработка отходов — важные шаги к сохранению природы. Кроме того, подобные мероприятия — отличная возможность дать старым вещам вторую жизнь.

В своих социальных сетях волонтеры оповещают о ближайших экологических мероприятиях.