Экологическая акция по сбору макулатуры стартовала в Химках

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» в пятый раз стартовала в Химках. Жители округа могут принять участие в формировании экологической культуры и поддержать национальный проект «Экология», который реализуется по решению президента России.

Акция продлится с седьмого по 30 октября. Макулатуру в Химках принимают на площадке «Собиратор» в торговом центре «Мега».

«Акция проходит под эгидой всероссийского экологического общественного движения „Экосистема“. „БумБатл“ дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры. Участники могут побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете», — отметила начальник сектора взаимодействия с региональным оператором Ани Кисилева.

Принять участие в акции могут не только индивидуальные участники и семьи, но и целые организации: детские сады, школы и рабочие коллективы. Вручать призы в общих и командных зачетах начнут с 15 ноября.

Помимо этого, организаторы проводят конкурс креативных постов в социальных сетях. Стать участником можно, добавив фото или видео во ВКонтакте или в Одноклассниках с хештегами: #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология.

Самые творческие участники получат приятные подарки, а 20 из них станут обладателями главного приза.

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