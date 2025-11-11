Экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Воскресенске

В Воскресенске прошла экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». В ней приняли участие школьники, волонтеры, работники учреждений образования, культуры и спорта, а также детские сады, общественные организации и местные жители.

Активисты приносили старые газеты, журналы, упаковку, ненужные брошюры, книги и картон.

Также в рамках акции прошел осенний этап всероссийского проекта «БумБатл» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Жители вместе с макулатурой приносят и книги. Те, которые находятся в хорошем состоянии, отправятся в парк усадьбы Кривякино на буккроссинг. Все желающие могут принести туда все прочитанные и ненужные книги или же взять для себя какое-то произведение», — отметила специалист молодежного центра «Олимпиец» Раиса Комарова.

Участники акции собрали около трех тонн макулатуры.

Отметим, мероприятие проводят два раза в год при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Помогают в организации экологической акции в Воскресенске волонтеры молодежного центра «Олимпиец».