Экологическая акция по сбору макулатуры пройдет в Химках с 25 мая

В Химках пройдет экологическая акция «БумБатл» в рамках национального проекта «Экология». Жители смогут сдать макулатуру с 25 мая.

Акция проводится в Химках в шестой раз. Для участников откроют площадки по 12 адресам, а центральной локацией станет площадка «Собиратор» в торговом центре «МЕГА».

«БумБатл» реализуют по руководством Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

На переработку можно сдать книги и тетради, газеты и журналы, картонные коробки, бумажные упаковки, офисную бумагу и другое. Перед этим необходимо убрать пластиковые и металлические элементы, а также убедиться, что изделия сухие и чистые.

Акция «БумБатл» направлена на привлечение внимания общества к вопросам экологии. Вторичное использование материалов сокращает вырубку лесов, сохраняет чистоту воды и воздуха.

В Химках работают две площадки по раздельному сбору вторсырья «Мегабак». Они расположены на улице Машинцева в Новых Химках и на улице Горького в Сходне. Здесь принимают стекло, пластик, макулатуру, цветной металл, батарейки, одежду, бытовую технику, автомобильные покрышки и другие виды крупногабаритных отходов на вторичную переработку.