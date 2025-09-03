Экологическая акция по раздельному сбору отходов пройдет в Одинцове 6 сентября

Уже в эту субботу, 6 сентября, с 10:30 до 11:30 будет проходить экологическая акция по раздельному сбору отходов. Жители Одинцовского округа смогут принести пластиковые бутылки, бумагу, стекло и другое вторсырье для переработки. Мероприятие направлено на повышение экологической культуры и улучшение состояния окружающей среды. Вторсырье будут принимать в чистом, сухом и компактном виде.

Все участники получат бонусы от магазина ВкусВилл, которые можно использовать при покупках или направить на благотворительность. Волонтеры также будут отмечены дополнительными наградами. Адрес проведения экологической акции — Можайское шоссе, 8, площадка возле бани.

Также в конце августа акция по раздельному сбору отходов прошла у библиотеки в поселке Лесной городок. Местные жители могли сдать на переработку пластик, макулатуру, металл и другие виды вторсырья.