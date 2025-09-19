Экологическая акция по посадке деревьев прошла во Фрязине

Областное мероприятие под названием «День в лесу. Сохраним лес вместе» состоялось в рамках масштабной VII федеральной кампании, которая в течение двух недель объединила жителей всех муниципалитетов региона. Центральной площадкой акции во Фрязине стал лесопарк.

Участники экологической акции посадили молодые ели у здания проката. В будущем эти деревья дополнят зеленый фонд этого популярного места отдыха.

Всего в Подмосковье для проведения акции подготовили более 36 гектаров земли, где планируют посадить почти 18 тысяч сосен и елей. Проведение таких мероприятий вносит значительный вклад в общее дело восстановления и преумножения лесных ресурсов.

Леса Подмосковья по праву считаются «зелеными легкими» региона и являются основой экологического благополучия области, занимая почти половину ее территории — 45%.