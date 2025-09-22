Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Зарайске

Экологическое мероприятие «Сохраним лес вместе» было организовано на двух площадках округа. Жители поселка Масловский и деревни Мендюкино посадили молодые сосны возле детских игровых площадок, установленных по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В акции участвовали представители администрации, совета депутатов, глава округа Виктор Петрущенко и его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Никита Иванов, а также неравнодушные жители.

«Спасибо всем, кто, несмотря на выходной день, принял участие в озеленении территории, за позитивное настроение и желание сделать родной край лучше», — поблагодарил участников субботника Виктор Петрущенко.

Акция «Сохраним лес вместе» ежегодно проходит по всей стране. В 2025 году в ее рамках планируют посадить 70 миллионов деревьев. Число участников мероприятия уже достигло 184 529 человек. Посажено 19 656 734 дерева.