Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Раменском

Выбор места для посадки деревьев был сделан по многочисленным обращениям граждан округа. В экологическом мероприятии приняли участие не только взрослые, но и дети, а также глава муниципалитета Эдуард Малышев.В рамках экологического проекта было высажено 35 саженцев деревьев различных пород: липы, ивы и ясеня.

Организаторы мероприятия отметили важность привлечения юного поколения к посадке деревьев для воспитания бережного отношения к окружающей среде и родному краю. За активное участие в озеленительных работах ребята получили памятные подарки.

Инициатива по благоустройству территории округа получила положительный отклик среди жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.