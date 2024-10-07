Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в посадке деревьев на Советской площади. Вместе с ним на субботнике трудились работники администрации, коммунальщики, депутат областной думы Михаил Ждан и активные жители города.

Руководитель муниципалитета поблагодарил всех участников экологической акции, подчеркнув, что любое благоустройство должно сопровождаться озеленением.

Жительница Пушкино Мария Глагольева рассказала, что всегда присоединяется к таким мероприятиям вместе с детьми, потому что приучать их заботиться о природе необходимо с детства. «Если у нас есть желание и возможность внести свой вклад в это дело, то не стоит и задумываться, нужно делать», — отметила она.

Мероприятие прошло в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе».

«Теперь будем с нетерпением ждать, когда деревья вырастут и украсят пространство одного из любимых мест наших жителей», — подытожил Михаил Ждан.

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