Экологическая акция по посадке деревьев прошла в парке в Лобне
Зеленая кампания 2024 года в Лобне заканчивается под знаком берез и елей. В парке «Река времени» под руководством главы города Анны Кротовой их высаживали депутаты, сотрудники администрации округа, жители соседних домов, активисты общественных организаций и школьники.
Одними из самых активных участников всех городских «зеленых» акций являются старшеклассники и студенты. Известная поговорка «молодо-зелено» в Лобне начинает звучать по-иному и становится символом обновления.
«Мне это очень приятно: посадить дерево, внести свой вклад в жизни. Мои родственники, например, придут, посмотрят на это и вспомнят меня», — поделился ученик школы № 3 Тимофей Симоненков.
«Для меня очень важно, чтобы наш город процветал. Я уже не первый год сажаю деревья, чтобы в дальнейшем это работало на наш город», — сказала участник движения «Волонтеры Подмосковья» Ангелина Светличная.
Специалисты по ландшафтному дизайну считают, что любой участок земли, где растут деревья, необходимо время от времени восстанавливать: убирать сухостой, менять газон и подсаживать новые деревья.
«Наши деревья в парке, конечно, вековые, пережили многое, но нужно их обновлять, потому что много мы спилили. Чтобы новое поколение, которое сейчас высадило эти деревья, потом с гордостью своим внукам заявляли о том, что это мое дерево, я его посадил, я в этом участвовал», — заявила директор дирекции парков Лобни Любовь Сидоренко.
100 берез и 20 елей высадили участники субботника в одном из самых красивых парков Лобни. Сезон посадки на этом закончился, но в городе уже строят планы на следующую весну, чтобы во время совместных акций по благоустройству украсить город новыми кустарниками, деревьями и цветами.
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