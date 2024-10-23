Экологическая акция по посадке деревьев прошла в парке в Лобне

Зеленая кампания 2024 года в Лобне заканчивается под знаком берез и елей. В парке «Река времени» под руководством главы города Анны Кротовой их высаживали депутаты, сотрудники администрации округа, жители соседних домов, активисты общественных организаций и школьники.

Одними из самых активных участников всех городских «зеленых» акций являются старшеклассники и студенты. Известная поговорка «молодо-зелено» в Лобне начинает звучать по-иному и становится символом обновления.

«Мне это очень приятно: посадить дерево, внести свой вклад в жизни. Мои родственники, например, придут, посмотрят на это и вспомнят меня», — поделился ученик школы № 3 Тимофей Симоненков.

«Для меня очень важно, чтобы наш город процветал. Я уже не первый год сажаю деревья, чтобы в дальнейшем это работало на наш город», — сказала участник движения «Волонтеры Подмосковья» Ангелина Светличная.

Специалисты по ландшафтному дизайну считают, что любой участок земли, где растут деревья, необходимо время от времени восстанавливать: убирать сухостой, менять газон и подсаживать новые деревья.