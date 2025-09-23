Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Пушкинском округе

Региональное мероприятие «День в лесу. Сохраним лес вместе» организовали в сельском поселении Ельдигинское. Сотрудники различных ведомств и активные жители округа совместными усилиями посадили более 7 тысяч сосен.

На призыв присоединиться к посадке деревьев на территории учебно-опытного участкового лесничества филиала «Мособллес» в селе Ельдигино откликнулось более тысяч человек, в том числе множество семей с детьми.

Участников акции приветствовали заместитель главы Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин, представитель Московской областной думы Владимир Шапкин и другие почетные гости.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил, что забота об окружающей среде — это не просто разовая акция, а систематическая работа, проводимая при поддержке областного правительства. Он поблагодарил участников мероприятия за их труд и неравнодушную позицию.

«Каждое высаженное дерево — это инвестиция в чистое будущее и благополучие наших детей», — подчеркнул Максим Красноцветов.