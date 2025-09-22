Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Одинцове

Родители и ученики школы «КвантУм» посадили несколько десятков молодых хвойных деревьев и разные растения на территории Одинцовского городского округа. Такие мероприятия в муниципалитете проходят регулярно.

Дети и родители объединились ради одной доброй цели — посадить дерево. Это не просто экологическая акция, а настоящий урок единства и заботы о будущем. Посадив однажды дерево, наблюдая за его ростом, ребята будут учиться заботиться о природе.

В образовательных учреждениях округа регулярно реализуются программы по формированию экокультуры у подрастающего поколения: проводятся уроки, посвященные охране окружающей среды, мастер-классы по раздельному сбору отходов, акции по благоустройству и озеленению территорий. Отличным способом привлечения детей к деятельности по охране окружающей среды является посадка молодых деревьев.