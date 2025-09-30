Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Наро-Фоминском округе

Мероприятие стало частью областной акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая проходит в Подмосковье уже в седьмой раз. На участке возле СНТ «Тюльпан» под Наро-Фоминском посадили 2500 молодых елей.

Участниками мероприятия стали лесники, экологи, волонтеры и школьники. Для ребят из пятого экологического класса школы № 7 такая акция стала первым опытом. «Нам нравится, что мы сажаем деревья, и потом вырастет большой лес. Возможно мы скоро приедем сюда опять и посадим еще много новых деревьев», — поделились школьники.

А для мальчишек и девчонок из эковолонтерского объединения «Зеленый Патруль» посадка деревьев — привычное, но всегда ответственное дело. Ребята признались, что гордятся своим вкладом в защиту окружающей среды.