Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Наро-Фоминском округе

В мероприятии участвовали представители администрации муниципалитета, Общественной палаты округа, сотрудники лесничества, школьники, волонтеры и жители. Люди приезжали целыми семьями. Самому юному участнику акции едва исполнилось три года.

Педагог Татищевской школы Кристина Третьякова приехала вместе с учениками и своим маленьким сыном, которого учит бережно относиться к природе.

«Я деревья сажаю постоянно. Приятно, что „мои деревья“ растут уже в разных местах округа», — рассказал девятиклассник Марк Маврин

Участники посадили молодые ели там, где несколько лет назад вырубили больные деревья. Сотрудники Наро-Фоминского лесничества планируют в дальнейшем высадить здесь несколько тысяч саженцев, чтобы через семь-восемь лет на этом месте шумел живой здоровый лес.