Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Наро-Фоминском округе
Наро-Фоминский округ присоединился к международной акции «Сад памяти». Посадка деревьев состоялась неподалеку от деревни Таширово.
В мероприятии участвовали представители администрации муниципалитета, Общественной палаты округа, сотрудники лесничества, школьники, волонтеры и жители. Люди приезжали целыми семьями. Самому юному участнику акции едва исполнилось три года.
Педагог Татищевской школы Кристина Третьякова приехала вместе с учениками и своим маленьким сыном, которого учит бережно относиться к природе.
«Я деревья сажаю постоянно. Приятно, что „мои деревья“ растут уже в разных местах округа», — рассказал девятиклассник Марк Маврин
Участники посадили молодые ели там, где несколько лет назад вырубили больные деревья. Сотрудники Наро-Фоминского лесничества планируют в дальнейшем высадить здесь несколько тысяч саженцев, чтобы через семь-восемь лет на этом месте шумел живой здоровый лес.