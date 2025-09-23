Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Лобне

Мероприятие объединило неравнодушных жителей Лобни: активистов общественных организаций, кадетов, юнармейцев, ветеранов специальной военной операции, депутатов и сотрудников администрации под руководством главы округа Анны Кротовой. Все вместе они украсили Парк защитников Москвы, который совсем недавно, в День города, открылся после масштабной реконструкции.

На территории парка не только оборудовали детскую и спортивную площадки с современными тренажерами и игровыми комплексами, но и проложили пешеходные дорожки, установили камеры видеонаблюдения, новые фонари и удобные скамейки. В ближайшее время обустроят зону у пруда и площадку для выгула собак.

«Парк замечательный, но вот, конечно, не хватало растений. Всегда прохожу и думаю: „Вот бы сюда еще растений посадить!“. Так что я очень рада и решила обязательно принять участие», — рассказала член городского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Галина Минина.

В парке теперь будут расти 50 розовых яблонь и более 30 саженцев ирги. Таких деревьев в городе еще не было. Ягоды этого кустарника используются при производстве сока «Вкус Лобни», который уже стал городским брендом.