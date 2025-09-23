Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Лобне
Мероприятие объединило неравнодушных жителей Лобни: активистов общественных организаций, кадетов, юнармейцев, ветеранов специальной военной операции, депутатов и сотрудников администрации под руководством главы округа Анны Кротовой. Все вместе они украсили Парк защитников Москвы, который совсем недавно, в День города, открылся после масштабной реконструкции.
На территории парка не только оборудовали детскую и спортивную площадки с современными тренажерами и игровыми комплексами, но и проложили пешеходные дорожки, установили камеры видеонаблюдения, новые фонари и удобные скамейки. В ближайшее время обустроят зону у пруда и площадку для выгула собак.
«Парк замечательный, но вот, конечно, не хватало растений. Всегда прохожу и думаю: „Вот бы сюда еще растений посадить!“. Так что я очень рада и решила обязательно принять участие», — рассказала член городского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Галина Минина.
В парке теперь будут расти 50 розовых яблонь и более 30 саженцев ирги. Таких деревьев в городе еще не было. Ягоды этого кустарника используются при производстве сока «Вкус Лобни», который уже стал городским брендом.
«Это очень редкий и дорогой куст, теперь это дерево будет расти у нас здесь, в парке. И любой желающий может прийти и посмотреть историю, потому что и дети, и молодое поколение должны знать, из чего сделан наш сок, и почему он такой классный, почему такой единственный», — отметил советник главы городского округа Иван Гущян.
Зеленее и уютнее теперь будет двор у центра детского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна. Совсем скоро он откроется после капитального ремонта. Прежнее здание теперь трудно узнать — строители обновили крышу, фасад, заменили все инженерные коммуникации, модернизировали системы видеонаблюдения и отремонтировали кабинеты. Здесь ребята будут развивать свои творческие способности, заниматься патриотической работой, и, конечно, следить за тем, чтобы «Планета талантов» была красивой и ухоженной.
В этом сезоне в Лобне высадили уже более 60 тысяч цветов, деревьев и кустарников. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что дождливая погода неоднократно нарушала планы озеленителей. В сентябре они стараются использовать каждый погожий день, чтобы закончить намеченное и подготовиться к холодам. Планы на следующий год не менее масштабны, ведь новые аллеи и клумбы не только украшают город, но и улучшают экологию, снижают уровень шума и создают благоприятную атмосферу для жизни.