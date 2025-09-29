Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Котельниках

В Кузьминском лесопарке в Котельниках провели экологическую акцию «Сохраним лес». Волонтеры, юнармейцы, школьники, участники СВО, члены их семей и неравнодушные жители посадили молодые ели.

Акцию поддержали компания «Айсорс», олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, продюсер фильма «Елки» Тимур Асадов и актриса Ирина Архипова.

Заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев отметил, что такие акции проводят в муниципалитете регулярно.

«Мы искренне рады, что благодаря поддержке всероссийской акции „Сохраним лес“ эти усилия приобретают по-настоящему масштабный и системный характер, объединяя власти, бизнес и жителей в стремлении сохранить природу Подмосковья», — подчеркнул он.

Съемочная команда фильма «Елка» посвятила посадку предстоящей премьере. Олимпийская чемпионка Яна Егорян провела зарядку, а после основной программы гости поучаствовали в активностях и попили чай с пирожками.

Отметим, акция «Сохраним лес» проходит в России до конца осени. Площадки можно посмотреть на официальном сайте: сохранимлес.рф.