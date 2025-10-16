Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Домодедове

Мероприятие состоялось на территории детского сада «Полянка». В акции приняли участие дошкольники, их родители и представители Общественной палаты округа.

Член Общественной палаты Евгения Егорова пришла вместе со своей семьей, объединяющей сразу четыре поколения. «Мы всегда участвуем в благоустройстве и посадках. Для нас это семейная традиция — заботиться о природе и делать город лучше», — поделилась Евгения Егорова.

Самый старший участник мероприятия, 93-летний Александр Суспицын лично посадил один из саженцев и отметил, что возраст не мешает быть активным и полезным. «Чтобы внуки и правнуки гуляли по красивому, зеленому двору — вот ради этого и сажаем», — сказал он.

Участники посадили на территории детского сада 20 саженцев сибирского кедра. Ребята вместе со взрослыми с удовольствием копали землю, аккуратно высаживали деревья и поливали их. Член Общественной палаты, председатель комиссии по экологии Денис Кочетков рассказал, что это сибирское дерево отлично приживается в местных условиях. «Мы уже имеем успешный опыт таких посадок», — отметил он.

В завершение для детей устроили небольшой праздник с песнями, танцами и хороводами.