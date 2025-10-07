Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Балашихе

На территории Ногинского лесничества в Балашихе прошла масштабная экологическая акция по посадке 3 тысяч саженцев хвойных деревьев. Мероприятие было организовано АНО «Зеленое Единство» и фиджитал-пространством Futurione при поддержке администрации городского округа Балашиха и ГАУ МО «Мособллес».

Акция охватила участок площадью 1,2 гектара. Эковолонтеры из Москвы и Подмосковья под руководством сотрудников Ногинского лесничества высадили молодые сосны в открытый грунт. Выбранный участок пострадал от пожара в 2023 году, и теперь благодаря совместным усилиям лес начинает восстанавливаться.

«Подобные акции способствуют формированию ответственного отношения к природе и будущему планеты», — отметила заместитель директора Ногинского филиала и лесничий «Мособллеса» Нина Ромашкина.

В акции впервые приняли участие сотрудники Futurione — первого в России фиджитал-пространства, которое объединяет физические объекты и цифровые технологии для развития искусства будущего. Основатель Futurione Иван Швайков рассказал, что идея сохранения природы заложена в концепции пространства, расположенного в комплексе «Солнце Москвы» на ВДНХ. Там, в одном из залов, создана оранжерея из 3 тысяч живых орхидей — символ единения человека с природой и вдохновения.

Посадка в Ногинском лесничестве стала пятой экологической акцией по восстановлению лесов, организованной АНО «Зеленое Единство». За время реализации проекта в Подмосковье высажено более 25 тысяч деревьев.