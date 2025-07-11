Экологическая акция по посадке берез прошла в Химках

Мероприятие под названием «Зеленый регион» состоялось в сквере «Победа» в Новых Химках. Участники посадили 50 молодых деревьев.

Акция объединила активных жителей округа, волонтеров, представителей Общественной палаты Подмосковья и Химок, депутатов Ирину Спирину, Надежду Смирнову, Руслана Шаипова, Артура Каримова и Евгения Иноземцева. Инициатива направлена на повышение уровня экологической культуры и благоустройство общественных пространств.

Заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Подмосковья Олег Балаев напомнил, что масштабная акция по посадке разнообразных саженцев проходит в этом году уже во второй раз. Целью проекта «Зеленый регион» является комплексное озеленение новых жилых кварталов и территорий образовательных учреждения, которое не только украшает города, но и существенно улучшает экологическую ситуацию.

«Я считаю, что это замечательная инициатива. Мы здесь живем, работаем, гуляем и всегда приятно идти среди зеленых насаждений», — поделился депутат Артур Каримов.

Проект по озеленению урбанизированных территорий реализуется в Московской области с 2019 года. За это время провели более 40 экологических акций и посадили почти 17 тысяч деревьев.