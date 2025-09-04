Экологическая акция по очистке Маланьина пруда прошла в Балашихе

В муниципалитете официально началась экологическая акция «Чистый берег», направленная на улучшение состояния природных водоемов и прибрежных территорий. Старт мероприятию дали министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, глава Балашихи Сергей Юров, а также депутаты Московской областной думы Владимир Шапкин и Александр Орлов.

Акция продлится две недели и предполагает масштабные работы по очистке Маланьиного пруда от мусора как на береговой линии, так и на водной глади. Для этого задействована современная коммунальная техника, а также профессиональное оборудование и аквалангисты, которые будут проводить подводную очистку водоема.

«Сегодня сюда доставили профессиональное оборудование, будут работать аквалангисты, которые в течение ближайших двух недель будут проводить работы по очистке пруда», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

К акции присоединились не только специалисты, но и активные жители Балашихи, в том числе представители молодежного движения «Молодая гвардия». Всем участникам выдали необходимый инвентарь для сбора мусора. В первый же день удалось очистить значительную часть пруда и привести в порядок территорию береговой линии.

Подобные экологические инициативы играют важную роль в сохранении природного баланса и предотвращении загрязнения водных объектов. Акция «Чистый берег» в Балашихе стала ярким примером совместных усилий власти и населения в деле защиты окружающей среды.