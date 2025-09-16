Экологическая акция по очистке берегов водохранилища прошла в Истре

Волонтеры убрали мусор на берегах Истринского водохранилища рядом с деревней Ламишино в рамках акции «Вода России». В мероприятии участвовали 20 человек: добровольцы, школьники, студенты и молодежь из «Движения первых».

«Вода России» — это проект, который реализует с 2014 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ в рамках национального проекта «Экология». В Истре акцию организовали при поддержке администрации муниципального округа.

Всего активисты собрали 10 кубометров отходов. Весь инвентарь для уборки им предоставляли на месте.

Задача проекта — убрать водоемы и их берега от накопившихся отходов. Также с помощью акции можно привлечь внимание еще большего количества людей к проблеме экологии и важности сохранения водных ресурсов.

Такую уборку часто проводят на Истринском водохранилище, так как это одно из самых популярных мест для отдыха в округе. Акция помогает поддерживать берег в чистоте.