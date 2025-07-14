Экологическая акция по очистке берегов Церковного пруда пройдет в Балашихе

17 июля в Балашихе состоится уборка берегов Церковного пруда в рамках всероссийской акции «Вода России». Мероприятие организует управление экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа при поддержке волонтеров и активных жителей.

Сбор участников запланирован на 11:00 по координатам: 55.757154, 37.897358. Для удобства автомобилистов предусмотрена парковка рядом с домом № 12 на улице Черная Дорога (координаты: 55.756928, 37.898121).

Организаторы обеспечат всех участников необходимым инвентарем: перчатками, мешками и граблями. Рекомендуется надеть резиновую обувь для комфортной работы на берегу. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: +7 495 521-67-67, добавочный 5521.

Акция «Вода России», инициированная Центром развития водохозяйственного комплекса и Минприроды России, объединяет усилия граждан для сохранения чистоты водоемов.