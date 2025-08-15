Экологическая акция по очистке берегов рек прошла в Волоколамске

В Волоколамске прошла экологическая акция по уборке берегов рек. В этом году прибрежные территории привели в порядок в двух точках: в селе Осташево на реке Руза и в самом Волоколамске на берегах Городни.
В мероприятии приняли участие волонтеры, активисты «Единой России» и молодогвардейцы, воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль», сотрудники администрации и местные жители.
Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и организуется в России с 2014 года. За это время она превратилась в одну из крупнейших экологических инициатив страны, объединяющих миллионы людей.
«Благодарю всех участников сегодняшней уборки! Вы проявили настоящую заботу об окружающей среде. Уверена, что ваша работа послужит достойным примером бережного отношения к родному краю и водным ресурсам», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.
