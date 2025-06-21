Экологическая акция по очистке берега реки Шепчинки прошла в Подольске

В Подольске прошла экологическая акция по очистке берега реки Шепчинка, в ходе которой активисты собрали около пяти кубометров мусора. Более 20 волонтеров приняли участие в уборке в рамках всероссийской акции «Вода России».

За время субботника удалось очистить примерно 126 метров прибрежной зоны. Местные власти поддержали участников, предоставив необходимый инвентарь, а также мешки и перчатки для сбора отходов.

В мероприятии участвовали не только волонтеры, но и сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства», а также жители микрорайона Центральный, проявляющие заботу об экологии своего города.

Отметим, что акция «Вода России», стартовавшая в 2014 году, стала одной из крупнейших экологических инициатив страны, объединяющей добровольцев с целью улучшения состояния водных ресурсов России.