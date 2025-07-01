Экологическая акция по очистке берега Москвы-реки прошла в Можайске

Вблизи деревни Большое Тесово в Можайском округе в рамках всероссийского проекта «Вода России» прошла экологическая акция по очистке береговой линии Москвы-реки. Участники собрали порядка 1,5 кубометров бытовых отходов.

Богатый водными ресурсами Можайский округ традиционно поддерживает экологический проект «Вода России». В мероприятии приняли участие представители администрации муниципалитета и сотрудники местного территориального отдела. Подобные проекты помогают сохранять окружающую среду и формировать у жителей бережное отношение к природе.

Отметим, что акцию «Вода России» проводят по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года. Организует мероприятие фонд «Берег добрых дел». С начала проведения акции добровольцы привели в порядок свыше 10 тысяч водоемов по всей России. Волонтеры собрали более 10 миллионов мешков мусора.