Экологическая акция по обмену вещами прошла в Дмитрове

В торговом центре «Юность» на Профессиональной улице в Дмитрове прошла акция по обмену вещами «Фримаркет». Жители муниципалитета могли принести ненужную одежду, книги, игрушки и забрать с собой предметы, оставленные другими участниками экологического мероприятия.

Акцию проводят для того, чтобы дать вторую жизнь вещам, а не выбрасывать их на свалку. Как рассказала лидер сообщества «Чистый Дмитров» Любовь Барышникова, мероприятие не только экологическое, но и благотворительное. Все оставшиеся после акции вещи и предметы передадут местному Дому матери и ребенка.

Жительница Москвы Татьяна Лапшенкова узнала о мероприятии от друзей. Она принесла на «Фримаркет» обувь детей, которая стала им мала. А взамен участница взяла несколько книг.

Отметим, что городское сообщество «Чистый Дмитров» регулярно организует акции по сбору вторичного сырья на переработку. Теперь его члены, а это 10 неравнодушных жительниц Дмитровского округа, открыли новое направление своей экологической деятельности.