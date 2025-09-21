Экологическая акция ко Дню города прошла в Серпухове

В рамках экологической акции «День в лесу, сохраним лес вместе» на территории Серпухова высадили 120 саженцев. Глава городского округа Серпухов принял участие в посадке рябиновой аллеи в Екатерининском сквере.

«Спасибо всем, кто сегодня, в День рождения Серпухова, присоединился к доброй акции. Вместе сохраняем красоту, уют и экологическое благополучие округа. Пусть эти деревья растут и крепнут вместе с нашим муниципалитетом», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Посадка деревьев не только улучшает экологическую обстановку, но и создает новые зеленые зоны для отдыха и общения жителей. Рябина, выбранная для аллеи, символизирует силу и стойкость, а ее яркие ягоды будут радовать глаз в осенний период.

Это мероприятие стало не только важным шагом в озеленении, но и возможностью для горожан объединиться ради общей цели, укрепляя чувство общности и ответственности за окружающую среду.