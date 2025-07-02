Экологическая акция «Экодвор» пройдет в поселке Поварово

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск состоится экологическая акция «Экодвор» в формате дворового праздника. Мероприятие будет проходить 5 июля с 11:00 до 13:00 на площадке у дома № 7 в микрорайоне Локомотивный.

Все желающие смогут принести чистое вторсырье для переработки и принять участие в разнообразных семейных мероприятиях. Волонтеры подготовили увлекательную игровую программу, экологический квест и развлекательную игру «ЭкоКорнХол» от регионального оператора «ЭкоПромСервис». Также будут доступны игры по уходу за домашними животными, аквагрим и обмен вещами и книгами на «Дармарке», который реализуется в рамках благотворительного проекта «Соседи снизу».

Принимаемое вторсырье включает металл, такой как алюминиевые и консервные банки, крышки, фольга без следов жира и старая посуда. Также можно будет сдать макулатуру — бумагу и картон, твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 и 6 (исключая вспененный полистирол). Пластиковые пакеты и пленка с маркировкой 2, 4, 5, 7 и без маркировки также подлежат переработке. Кроме того, будут приниматься пальчиковые батарейки, телефоны, наушники, упаковка типа TetraPak, чеки, дойпаки и пачки, пластиковые карты банков и магазинов, CD/DVD диски, а также блистеры от таблеток и драже. Важно помнить, что все вторсырье должно быть чистым и сухим.

На площадке будет организован сбор пластиковых крышек для проекта «Добрые крышечки», помогающего детям в трудной ситуации.

«Приглашаю всех присоединиться к нашему доброму празднику. За годы проведения акции активные жители смогли собрать значительные объемы вторичных отходов для переработки. Традиционно „Экодвор“ привлекает семьи с детьми — мы подготовили множество интересных активностей», — рассказал председатель Молодежного парламента округа Алексей Чернышов.

Организаторами мероприятия являются Молодежный парламент Солнечногорска, местное отделение «Движения первых», Молодежный центр «Подсолнух», администрация и совет депутатов городского округа, региональный оператор «ЭкоПромСервис», проект «Соседи снизу» и казачье общество «Ермак». Акция «Экодвор» проводится в Солнечногорске с мая 2019 года.