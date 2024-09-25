Экологическая акция «День в лесу» прошла в поселке Белоомут

Сотрудники Белоомутского и Ольшанского лесничеств вместе с Молодежным центром «Юнимакс», волонтерами, представителями администрации и жителями поселка Белоомут провели субботник. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Акция «День в лесу» по уборке мусора состоялась в 54-м квартале Белоомутского лесничества Луховицкого филиала «Мособллеса». На площади два гектара около 70 активистов собирали мусор.

«Благодаря тому, что в акции приняли участие большое количество неравнодушных человек, удалось собрать около десяти кубометров мусора и семи кубометров неликвидной древесины», — сообщил старший участковый лесничий Луховицкого филиала «Мособллеса» Владислав Корнеев.

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