Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Серпухове

В Серпухове прошла экологическая акция «Чистый лес», в которой активное участие приняли неравнодушные жители, волонтеры и сотрудники Шатовского участкового лесничества филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес». Целью мероприятия стала очистка лесного массива от сухостоя, валежника и мусора.

Вооружившись перчатками, пилами, граблями и мешками для мусора, добровольцы взялись за работу. Они очищали территорию от поваленных деревьев, сухостоя и бытового мусора. Одни участники акции организованно передавали друг другу бревна по цепочке, другие собирали мусор и укладывали валежник в специально отведенные места.

Для обеспечения безопасности участников акции лесничие предварительно провели спил неликвидных деревьев и сухостоя, представляющих потенциальную опасность.

«Убранные с полян ветки создадут благоприятные условия для роста молодых сосен, а бревна передадут родственникам участников СВО для отопления домов», — сообщили организаторы.

В результате совместных усилий волонтерам и лесничим удалось очистить от сухостоя и мусора около полутора гектаров леса.